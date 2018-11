Απάντηση Χρήστου Μάστορα σε Νίκο Φίλη : "Όχι κύριε. Είμαστε Έλληνες"

View this post on Instagram

1. Πολλοί συμπατριώτες μου, μου ζητούν να γράψω κάτι για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, καθώς λένε έχω χρέος να μιλήσω. Μάλλον αισθάνονται πως θα ακουστεί δυνατότερα η φωνή τους από εδω. Τους καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση, το εμφυτευμένο μίσος, το αίσθημα της αδικίας, της στερημένης εθνικής υπερηφάνειας, το να πρέπει να είναι διπλά Έλληνες γιατί αλλιώς είναι ξένοι. Ποιός φταίει για το θάνατο του Κωνσταντίνου ; Φταίνε οι σφαίρες των Αλβανών ενστόλων που ως στόχο τους είχαν τον απόλυτο εχθρό του κράτους τους, τον συναισθηματικά εγκλωβισμένο Έλληνα της πάντα αδικημένης και ποτέ πλήρως αναγνωρισμένης μειονότητας μας; Φταίνε οι Έλληνες πολιτικοί που δεν θεώρησαν ποτέ πως το βορειοηπειρωτικό ζήτημα είναι μείζονος σημασίας; Φταίει η εθνικά «νεαρή» Αλβανία που πασχίζει να αποκτήσει κυριαρχία εντος των συνόρων της και βλέπει κινδύνους σε μια σημαία που κατ’εμε δεν έχει λόγο να κατεβαίνει ποτέ από τα μέρη που ζουν οι Έλληνες της μειονότητας; Φταίει ο ίδιος που δεν σκέφτηκε καθαρά και άφησε τον θυμό του να τον κυριέυσει ; Ποιος φταίει ή μάλλον ποιος φταίει πιο πολύ ειναι το ερώτημα. Ξέρετε κύριε Φίλη για ποιό λόγο υψώνουμε ελληνικές σημαίες σ’ αυτό το έδαφος που εσείς ονομάζετε νότια Αλβανία κι εμείς Βόρειο Ήπειρο; Ξέρετε γιατί επιμένουμε να γιορτάζουμε βροντερά τις επετείους μας, να κρατάμε τις παραδόσεις μας ζωντανές και τη γλώσσα μας ελληνική πάνω σ’ αυτό το έδαφος αγαπητέ κύριε Φίλη; Νομίζετε πως είμαστε τίποτα εκ γενετής φασίστες ; Τιποτα ακροδεξιοί με επεκτατικές βλέψεις; Όχι κύριε Φιλη. Είμαστε Έλληνες. (Το κείμενο συνεχίζεται στο επόμενο post) *Η φωτογραφία είναι απο το αγαλμα "Βόρειος Ήπειρος" που βρίσκεται επί της οδού Τοσιτσα στα Εξάρχεια από το 1953 . Το αγαλμα έχει βανδαλιστεί πολλές φορές, πριν λίγο καιρό μάλιστα κάποιοι το αποκεφάλισαν και του έκοψαν και τα πόδια