Άσκηση για τρομοκρατική επίθεση σε λεωφορεία (VIDEO)

Βίντεο από την άσκηση των ειδικών δυνάμεων της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας «Άτλας» ανήρτησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο twitter η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία Europol.

#ATLASexercise Greece: Special Intervention Units from @hellenicpolice @Cyprus_Police @_PolitiaRomana_ & Bulgaria have blocked the route of the hijacked buses and have carried out a successful assault to neutralise the terrorists. Situation is now under control. Good job! pic.twitter.com/p05R2kOy6J