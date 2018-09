Καμίνης - Πάιατ με φτυάρια για την ανακαίνιση της πρεσβείας - Η ιστορία της

Τις εργασίες ανακαίνισης του εμβληματικού κτιρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας -έργου του αρχιτέκτονα Βάλτερ Γκρόπιους- εγκαινίασαν την Τετάρτη στη σχετική τελετή ο Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ και ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης.



Κρατώντας από ένα φτυάρι και φορώντας λευκά προστατευτικά κράνη, οι κ. Πάιατ και Καμίνης έριξαν την πρώτη φτυαριά, σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών, ενώ δεν έλειψαν και τα αστεία μεταξύ των δύο ανδρών.



Σε δήλωσή του στο twitter, ο πρέσβης των ΗΠΑ χαιρέτισε την έναρξη του, πενταετούς διάρκειας και κόστους 300 εκατ. δολαρίων, έργου για την ανακαίνιση και αποκατάσταση του κτιρίου του Γκρόπιους στην αρχική του μορφή. «Μεγάλη επένδυση των ΗΠΑ στη μακροπρόθεσμη σχέση μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Πάιατ.





