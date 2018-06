ΗΠΑ: Επαίσχυντη αδικία στις οικογένειες των θυμάτων η άδεια στον Κουφοντίνα

Με μία οργισμένη ανάρτηση στο Facebook o

σχολίασε την τρίτη άδεια που πήρε ο δολοφόνος του πατέρα του, Δημήτρης Κουφοντίνας.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

είπα ότι είναι εκτελεστής, είναι εγκληματίας, έχει δικαστεί για τις ενέργειές του, και έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των νομίμων διατάξεων. Η πολιτεία δεν υποχωρεί, εφαρμόζει το νόμο σε όλους, εδώ δίνουν άδεια σε εμπόρους ναρκωτικών".



We thoroughly condemn this third furlough granted to a convicted terrorist and murderer. It’s a shameful injustice to his many victims’ families and a further incentive for his anarchist followers to commit violent and destructive acts in his name. https://t.co/lKkdcc7FmH