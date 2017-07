Κως: Αεροδιακομιδές επτά τραυματιών σε Ηράκλειο και Αθήνα (live)

Ο ένας νεκρός

είναι ένας 39χρονος Τουρκικής καταγωγής και ο άλλος ένας 27χρονος Σουηδικής καταγωγής.

Aπό τους πέντε σοβαρά τραυματισμένους, οι τρεις είναι σοβαρά (ο ένας ακρωτηριασμένος και στα δύο πόδια), και διακομίζονται με ελικόπτερο Σινούκ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη.







Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ

κοντά στις τουρκικές ακτές, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το λιμάνι της Κω, μετά τον ισχυρό σεισμό είναι σημαντικό, ενώ υπάρχουν ζημιές σε όλο το παραλιακό μέτωπο, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Aυτό είναι το μπαρ που κατέπεσε στην Κω



Ο υπουργός ενημέρωσε ότι το μεσημέρι θα φθάσουν στο νησί ειδικοί λιμενολόγοι της Διεύθυνσης Λιμενικών Έργων του υπουργείου Υποδομών, για να εκτιμήσουν τις ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο, επειδή το νησί δεν έχει δεύτερο λιμάνι, να χρησιμοποιηθούν πορθμεία, προκειμένου να μεταφέρουν επιβάτες και αυτοκίνητα, από και προς την Κω, σε λιμάνια γειτονικών νησιών που είναι προσεγγίσιμα από τα μεγάλα πλοία.

Όπως είπε

ο κ. Σαντορινιος

στον ΣΚΑΪ, το αεροδρόμιο είναι λειτουργικό, ωστόσο το λιμάνι του νησιού έχει υποστεί σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Paros να δέσει στην Νίσυρο και το Blue Star 2 στην Κάλυμνο ενώ στην συνέχεια οι επιβάτες θα μεταβούν με πλοίο μικρότερου μεγέθους στο Μαστιχάρι. Λ όγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που έχει υποστεί το λιμάνι της Κω, οι ρωγμές είναι διακριτές. Έχει καταρρεύσει το Ιερό του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου υπέστη σοβαρές ζημιές ο ναός της Αγίας Παρασκευής, τμήμα του Μουσουλμανικού Τεμένους στην πλατεία Ελευθερίας, η καμάρα προς τα μπαρ καθώς και τμήμα του παλαιού τείχους στην αρχαία αγορά μπροστά από το νοσοκομείο.



