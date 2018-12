Το Κατάρ σκοπεύει να εγκαταλείψει τον ΟΠΕΚ τον Ιανουάριο του 2019

Την πρόθεση του Κατάρ να εγκαταλείψει τον ΟΠΕΚ (Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών) τον Ιανουάριο του 2019 ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Ενέργειας Σάαντ Σεριντά αλ Κααμπί. Τα 15 μέλη του ΟΠΕΚ παράγουν σχεδόν το ήμισυ της πετρελαιοπαραγωγής και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τη διαμόρφωση των τιμών.

Ο κ. αλ Κααμπί δήλωσε ότι η απόφαση απόσυρσης αντικατοπτρίζει την επιθυμία του Κατάρ να εστιάσει τις προσπάθειές του στα σχέδια ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγής φυσικού αερίου από 77 εκατομμύρια τόνους ετησίως σε 110 εκατομμύρια τόνους τα επόμενα χρόνια.

με επιμέλεια κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών για να αναπτύξει μια μελλοντική στρατηγική βασισμένη στην ανάπτυξη και την επέκταση, τόσο στις δραστηριότητές του στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η επίτευξη της φιλόδοξης στρατηγικής μας για ανάπτυξη θα απαιτήσει αναμφίβολα εστιασμένες προσπάθειες, δέσμευση και αφοσίωση για τη διατήρηση και ενίσχυση της θέσης του Κατάρ ως κορυφαίου παραγωγού φυσικού αερίου» τόνισε ο Καταρινός υπουργός.

Την είδηση ανάρτησε στο λογαριασμό της στο Twitter και η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Qatar Petroleum.

Qatar announces it was withdrawing from the Organization of Petroleum Exporting Countries “OPEC” effective 1 January 2019.