ΔΝΤ για αξιολόγηση: Παραμένουν σε εκκρεμότητα σημαντικά θέματα

«Δεν θα προβώ σε εικασίες για το αυριανό (Παρασκευή) Eurogroup» τόνισε ακόμη ο αμερικανός αξιωματούχος.



Ερωτηθείς νωρίτερα εάν το ΔΝΤ θα αποσύρει τις σκληρές θέσεις του για αύξηση του ορίου στις ομαδικές απολύσεις και επαναφορά της ανταπεργίας,

απάντησε ότι τα εργασιακά είναι «

έως ότου κλείσει όλη η συμφωνία ».

Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εμφανίστηκε στο μεταξύ ο γερμανός υπουργός Οικονομικών,

όπως αναφέρει το Reuters.

