Λαγκάρντ: Διαφωνώ με τον Σόιμπλε για το χρέος, αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις

Τη διαφωνία της με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σε ό,τι αφορά την ελάφρυνση του χρέους επανέλαβε τη Δευτέρα η

ερωτηθείσα σχετικά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του American Enterprise Institute στην Ουάσιγκτον.

Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών έχει δηλώσει ότι προτεραιότητα για την Ελλάδα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και όχι η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.

«Φυσικά η Ελλάδα έχει βελτιώσει την παραγωγικότητα της οικονομίας της τα τελευταία χρόνια.

με τον υπουργό Σόιμπλε ο οποίος λέει πως η Ελλάδα χρειάζεται αύξηση παραγωγικότητας και όχι ελάφρυνση χρέους. Ποιος λέει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται λιγότερο χρέος; Εμείς στο ΔΝΤ θεωρούμαι πως χρειάζεται λιγότερο χρέος, και υποστηρίζουμε την αναδιάρθρωση του χρέους ως ένα βαθμό» σχολίασε η γενική διευθύντρια του Ταμείου, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ στις ΗΠΑ Κατερίνα Σώκου.

Στόχος, τόνισε η επικεφαλής του ΔΝΤ είναι η βιωσιμότητα του χρέους, η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να είναι πιο παραγωγική. «Γι’ αυτό, τόνισε, το ΔΝΤ ζήτησε

, και μεταρρυθμίσεις που θα έχουν αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, η Ελλάδα εξακολουθεί να χρειάζεται μεταρρυθμίσεις σε ασφαλιστικό και φορολογία προκειμένου να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η παραγωγικότητα της οικονομίας της.

Αναφερόμενη εμμέσως στη διαπραγμάτευση, η Κριστίν Λαγκάρντ διεμήνυσε ότι για να συμμετάσχει το ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα αυτό χρειάζεται να πατά σε δυο βάρκες: Μεταρρυθμίσεις, που παρέχουν τη δημοσιονομική βάση για τη συμμετοχή του, αλλά και μια ελάφρυνση χρέους

της Ελλάδας.

Lagarde says that Greece can improve its productivity with sustainable reforms, but it also needs less debt in order to become productive