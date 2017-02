ΔΝΤ: Εκτός ατζέντας το θέμα της συνέχισης της χρηματοδότησης της Ελλάδας

Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι

για να ενταχθεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης επανέλαβε στο μεταξύ ο πρόεδρος της ΕΚΤ,

μιλώντας στην επιτροπή οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Clarifying: IMF board to discuss review of Greece's economy (Article IV) today. Decision on IMF potential future financing not on agenda