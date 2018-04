Μετά τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας οι κάθετοι κήποι του Μεξικού(vid)

SHARE IT

«Πράσινο Δρόμο»

«Πρόκειται για ζούγκλα πάνω στο τσιμέντο» σχολιάζει χαρατηριστικά ένας οδηγός.



«Πράσινος Δρόμος» ζητεί μιμητές - και στη χώρα μας.

Mexican hanging gardens bringing more green to the concrete jungle! pic.twitter.com/2mY8be8tJ3