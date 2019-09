To Instagram λογόκρινε πίνακα ζωγραφικής αλλά στη συνέχεια αναθεώρησε

View this post on Instagram

Era il 1910 quando Natalia Goncharova venne prima censurata poi processata in Russia con l’accusa di offesa alla morale pubblica e pornografia. Oltre 100 anni dopo la storia si ripete, ma il processo questa volta è su Instagram che censura il dipinto “Modella (su sfondo blu)”, all’interno del video che volevamo mettere in promozione 😔⠀ ⠀ -⠀ ⠀ Natalia Goncharova Modella (su sfondo blu), 1909-1910, olio su tela,⠀ cm 111 x 87. Mosca, Galleria Statale Tretyakov, ZH-1633. Lascito di⠀ A.K. Larionova Tomilina, Parigi 1989 © Natalia Goncharova, by SIAE 2019