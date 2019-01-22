Αυτές οι ταινίες διεκδικούν τα φετινά βραβεία όσκαρ για το 2019 (βίντεο)

Μπορεί τα φετινά όσκαρ να έχουν αναμφισβήτητα ελληνικό χρώμα, ωστόσο εκτός από το The Favorite του Γιώργου Λάνθιμου , μεγάλος νικητής, έστω και σε επίπεδο πλήθους υποψηφιοτήτων είναι και το πολυσυζητημένο Roma του Αλφόνσο Κουαρόν.
Με οκτώ υποψηφιότητες διαγωνίζεται και το «Ένα Αστέρι Γεννιέται» με τον Μπράντλεϊ Κούπερ να διεκδικεί το όσκαρ α αντρικού ρόλου, και την Lady Gaga να είναι υποψήφια για όσκαρ α γυναικείου ρόλου, ενώ η ταινία είναι μεταξύ άλλων υποψήφια και για όσκαρ καλύτερου τραγουδιού.
Ακολουθεί το «Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία» του Άνταμ ΜακΚέι, με τους πρωταγωνιστές τους Κρίστιαν Μπέιλ, Σαμ Ρόκγουελ και Έιμι Άνταμς ενώ με επτά και έξι υποψηφιότητες βρίσκονται τα «Black Panther» του Ράιαν Κούγκλερ και «BlacKkKlansman» του Σπάικ Λι,
Το «Green Book» του Πίτερ Φαρέλι και το «Bohemian Rhapsody» του Μπράιαν Σίνγκερ διεκδικούν όσκαρ σε πέντε κατηγορίες.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
Black Panther
Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)
Bohemian Rhapsody
Η Ευνοούμενη (The Favourite)
Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)
Ρόμα (Roma)
Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)
Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Σπάικ Λι, Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)
Πάβελ Παβλικόφσκι, Ψυχρός Πόλεμος (Cold War)
Γιώργος Λάνθιμος, Η Ευνοούμενη (The Favourite)
Αλφόνσο Κουαρόν, Ρόμα (Roma)
'Ανταμ ΜακΚέι, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)
Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
Κρίστιαν Μπέιλ, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)
Μπράντλεϊ Κούπερ, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)
Γουίλεμ Νταφό, Στην Πύλη της Αιωνιότητας (At Eternity's Gate)
Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody
Βίγκο Μόρτενσεν, Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)
Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ
Γιαλίτζα Απαρίθιο, Ρόμα (Roma)
Γκλεν Κλόουζ, Η Σύζυγος (The Wife)
Ολίβια Κόλμαν, Η Ευνοούμενη (The Favourite)
Lady Gaga, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)
Μελίσα ΜακΚάρθι, Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)
Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
Μαχερσάλα 'Αλι, Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)
'Ανταμ Ντράιβερ, Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)
Σαμ Έλιοτ, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)
Ρίτσαρντ Γκραντ, Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)
Σαμ Ρόκγουελ, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)
B' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ
Ρετζίνα Κινγκ, Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk)
Μαρίνα ντε Ταβίρα, Ρόμα (Roma)
Έιμι 'Ανταμς, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)
Έμα Στόουν, Η Ευνοούμενη (The Favourite)
Ρέιτσελ Βάις, Η Ευνοούμενη (The Favourite)
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Η Ευνοούμενη (The Favourite)
Ακρότητες (First Reformed)
Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)
Ρόμα (Roma)
Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)
ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Η Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς (The Ballad of Buster Scruggs)
Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)
Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)
Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk)
Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ψυχρός Πόλεμος (Cold War)
Η Ευνοούμενη (The Favourite)
Never Look Away
Ρόμα (Roma)
Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)
ΜΟΝΤΑΖ
Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)
Bohemian Rhapsody
Η Ευνοούμενη (The Favourite)
Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)
Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Black Panther
Η Ευνοούμενη (The Favourite)
Ο Πρώτος 'Ανθρωπος (First Man)
Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)
Ρόμα (Roma)
ΗΧΟΣ
Black Panther
Bohemian Rhapsody
Ο Πρώτος 'Ανθρωπος (First Man)
Ρόμα (Roma)
Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)
ΗΧΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ
Black Panther
Bohemian Rhapsody
Ο Πρώτος 'Ανθρωπος (First Man)
Ένα Ήσυχο Μέρος (A Quiet Place)
Ρόμα (Roma)
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ
Η Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς (The Ballad of Buster Scruggs)
Black Panther
Η Ευνοούμενη (The Favourite)
Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)
Μαίρη Η Βασίλισσα της Σκοτίας (Mary Queen of Scots)
ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ
Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας (Avengers: Infinity War)
Christopher Robin
Ο Πρώτος 'Ανθρωπος (First Man)
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
ΜΟΥΣΙΚΗ
Λούντβικ Γκόρανσον, Black Panther
Τέρενς Μπλάνσαρντ, Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)
Νίκολας Μπριτέλ, Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk)
Αλεξάντρ Ντεσπλά, Το Νησί των Σκύλων (Isle of Dogs)
Μαρκ Σάιμαν, Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
All The Stars, Black Panther
I'll Fight, RBG
The Place Where Lost Things Go, Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)
Shallow, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, Η Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς (The Ballad of Buster Scruggs)
ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ
Border
Μαίρη Η Βασίλισσα της Σκοτίας (Mary Queen of Scots)
Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Οι Απίθανοι 2 (Incredibles 2)
Το Νησί των Σκύλων (Isle of Dogs)
Η Μιράι του Μέλλοντος (Mirai)
Ραλφ εναντίον Ίντερνετ (Ralph Breaks the Internet)
Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Free Solo
Hale County This Morning, This Evening
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ
Καπερναούμ (Capernaum) - Λίβανος
Ψυχρός Πόλεμος (Cold War) - Πολωνία
Never Look Away - Γερμανία
Ρόμα (Roma) - Μεξικό
Κλέφτες Καταστημάτων (Shoplifters) - Ιαπωνία
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
Skin
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Black Sheep
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
Period. End of Sentence.
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Animal Behaviour
Bao
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
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