Πέθανε η Κάρι Φίσερ, η «πριγκίπισσα Λέια» του Star Wars

Πέραν του ‘‘Πολέμου των Άστρων’’ η αξέχαστη αμερικανίδα ηθοποιός είχε υποδυθεί ρόλους σε πολλές ακόμα ταινίες όπως "The Blues Brothers" και "Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι".



Σημειώνεται ότι μητέρα της Φίσερ είναι η ηθοποιός της "χρύσης εποχής του Χόλιγουντ" Ντέμπι Ρέινολντς, 84 χρόνων σήμερα, και πατέρας της ο τραγουδιστής Έντι Φίσερ, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών το 2010.



An icon. A hero. A symbol of strength and independence - Carrie Fisher. The force will always be with you. ❤️ pic.twitter.com/rTCUtbJYTf